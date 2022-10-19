Октябрь, 18 в 21:35

На фоне поражений российской армии в Украине в Кремле изменилась риторика по поводу полномасштабной войны. Теперь окружение диктатора Владимира Путина определяет главной задачей – не проиграть в войне.

Об этом рассказал в одном из интервью руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Он уточнил, что в ближайшем окружении Путина есть несколько групп – так называемые “башни Кремля”.

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– Одни там условные голуби, другие – условные ястребы. Обе эти башни понимают, что дела очень плохи, просто у них “немного” отличаются мнения, как из этой ситуации выходить, — отметил Буданов.

По словам руководителя разведки, “голуби” уже четко понимают, что нужно искать мирное урегулирование в войне. В то же время “ястребы” придерживаются мнения, что РФ прекратит существование в случае поражения.

– Поэтому сейчас появился новый тезис, кстати, его уже совершенно откровенно проговаривает и руководство РФ: наша главная задача не проиграть. Уже не идет речь о том, чтобы выиграть – не проиграть… Я с ним здесь соглашаюсь: проигрыш России – неизбежен, его уже нельзя остановить, и он приведет к ее разрушению, — подчеркнул Буданов.

Он объяснил, что если в противостоянии “ястребов” и “голубей” победят последние, то они смогут признать, что война “была ошибкой”, вывести войска из Украины за границы 1991 года. После этого может произойти некая перезагрузка отношений РФ с миром.

В то же время “ястребы” хотят идти до конца, поскольку для них продолжение войны является “вопросом личного выживания”. Буданов призвал дождаться развязки в конфронтации между “голубями” и “ястребами”.

– Давайте подождем. Концовка будет – в любом из этих вариантов – одинаковой. Это видоизменение РФ, – заявил он.

Глава ГУР также сообщил, что 82% россиян поддерживают боевые действия в Украине. Буданов добавил, что нужно смотреть правде в глаза: Украина воюет не с режимом РФ, а с российским народом, поскольку поддержка войны на уровне 82% – это большинство.