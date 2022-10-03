Октябрь, 03 в 10:35

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о междоусобицах во властной верхушке России и чем это может угрожать президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом Подоляк рассказал в интервью Радио НВ.

По его словам, так называемые ястребы — глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин уже атакуют вертикаль власти и могут сломать ее.

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Подоляк отмечает, что в окружении Путина искренне не понимают, почему не могут сломать Украину.

— Это очень интересный симптом происходящего в окружении Путина. Там не все так просто. Они совершенно точно не понимают, почему не могут сломать Украину, и уже не сломают, это очевидно. На основании этого они ищут, кого сделать виновным. Но эти заявления Кадырова и тем более — такого странного существа, как Пригожин, говорят о том, что они рано или поздно выйдут на то, чтобы сделать виновным в проигрыше РФ самого Путина, — заметил Михаил Подоляк.

По словам советника главы ОПУ, Кадыров и Пригожин — это не системные люди, которые получали бенефиции от бюджета и могли свободно себя чувствовать.

– Но они сегодня атакуют системную военную вертикаль. Они ее сломают, – заявил Подоляк.

По его мнению, такое поведение Кадырова и Пригожина — это начало конфликта между системной элитой — политической, военной, и несистемной.

Кроме того, что Кадыров, что Пригожин не умеют работать на государство в целом и не понимают, что такое государство.

– Мы получаем очень мощный конфликт, еще месяц-два – несколько “Лиманов” будет, и все эти конфликты внутри будут очевидны даже для россиян, – считает Михаил Подоляк.

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