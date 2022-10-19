Жовтень, 18 в 21:35

На тлі поразок російської армії в Україні в Кремлі змінилася риторика щодо повномасштабної війни. Тепер оточення диктатора Володимира Путіна визначає головним завданням – не програти у війні.

Про це розповів в одному з інтерв’ю керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Він уточнив, що в найближчому оточенні Путіна є кілька груп – так звані “вежі Кремля”.

Зараз дивляться

– Одні там є умовними голубами, інші – умовними яструбами. Обидві ці вежі розуміють, що справи дуже погані, просто у них “трішки” різняться думки, як з цієї ситуації виходити, – зазначив Буданов.

За словами керівника розвідки, “голуби” вже чітко розуміють, що потрібно шукати мирне врегулювання у війні. Натомість “яструби” дотримуються думки, що РФ припинить існування в разі поразки.

– Тому зараз з’явилася нова теза, до речі, її вже абсолютно відверто промовляє і керівництво РФ: наше головне завдання не програти. Вже не стоїть мова про те, щоб виграти, – не програти… Я з ним тут погоджуюсь: програш Росії – неминучий, його вже не можна зупинити, і він призведе до її руйнації, – наголосив Буданов.

Він пояснив, що якщо в протистоянні “яструбів” і “голубів” переможуть останні, то вони зможуть визнати, що війна “була помилкою”, відвести війська з України за кордони 1991 року. Після цього може відбутися якесь перевантаження відносин РФ зі світом.

Водночас “яструби” хочуть іти до кінця, оскільки для них продовження війни є “питанням особистого виживання”. Буданов закликав дочекатися розв’язки в конфронтації між “голубами” та “яструбами”.

– Давайте зачекаємо. Кінцівка буде – в будь-якому з цих варіантів – однакова. Це видозмінення РФ, – заявив він.

Очільник ГУР також повідомив, що 82% росіян підтримують бойові дії в Україні. Буданов додав, що потрібно дивитися правді в очі: Україна воює не з режимом РФ, а з російським народом, оскільки підтримка війни на рівні 82% – це більшість.