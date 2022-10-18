Октябрь, 18 в 20:10

До конца текущего года Украина получит от Германии самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, антидронные системы и реактивные системы залпового огня.

Об этом сообщила руководительница Минобороны Федеративной Республики Германия Кристине Ламбрехт во время Берлинского внешнеполитического форума, передает Укринформ.

По ее словам, Украина получит бронированные эвакуационные машины, бронированные машины Dingo, мостоукладочные танки, дополнительные гаубицы Panzerhaubitze 2000, дополнительные РСЗО и антидронные системы.

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— Мы будем поддерживать в вопросе разминирования. Одним словом — огромный пакет на подходе, — сказала Ламбрехт.

Руководительница Минобороны Германии добавила, что официальный Берлин не ставит себе “красных линий” в вопросе поставок Украине вооружений, однако будет готов предоставлять только такое оружие, которое согласовано в кругу союзников.

В то же время Ламбрехт не отрицает, что Германия могла бы передать Украине танки, хотя и подчеркнула, что до сих пор танков западного образца не предоставил никто, в частности США, на которые Берлин в основном ориентируется.

Руководительница Минобороны ФРГ добавила, что все необходимое сейчас обсуждается с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Один из таких разговоров имел место 18 октября, где обсуждался, в частности, вопрос, как ускорить поставки всех систем ПВО IRIS-T.

Кристине Ламбрехт указала и на обещанный “зимний пакет”, в который войдут, в частности, генераторы. По ее словам, Берлин, возможно, не всегда очень громкий в помощи, которую предоставляет, но это на самом деле существенная поддержка, и она будет продолжена.

В начале октября Кристине Ламбрехт впервые с начала полномасштабного вторжения России прибыла с не анонсированным визитом в Одессу. Уже 12 октября Украина получила от ФРГ немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Напомним, 12 октября Федеральное минобороны Германии сообщило, что по итогам встречи группы Рамштайн было принято решение, что в ближайшие недели ФРГ передаст Украине самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и реактивные системы залпового огня Mars II.