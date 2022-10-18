Жовтень, 18 в 20:10

До кінця поточного року Україна отримає від Німеччини самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, антидронні системи та реактивні системи залпового вогню.

Про це повідомила очільниця Міноборони Федеративної Республіки Німеччина Крістіне Ламбрехт під час Берлінського зовнішньополітичного форуму, передає Укрінформ.

За її словами, Україна отримає броньовані евакуаційні машини, броньовані машини Dingo, мостоукладні танки, додаткові гаубиці Panzerhaubitze 2000, додаткові РСЗВ та антидронні системи.

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– Ми підтримуватимемо в питанні розмінування. Одним словом – величезний пакет на підході, – сказала Ламбрехт.

Очільниця Міноборони Німеччини додала, що офіційний Берлін не ставить собі “червоних ліній” у питанні постачання Україні озброєнь, проте буде готовий надавати лише таку зброю, яка узгоджена в колі союзників.

Водночас Ламбрехт не заперечила, що Німеччина могла б передати Україні танки, хоч і підкреслила, що досі танків західного зразка не надав ніхто, зокрема США, на які Берлін здебільшого орієнтується.

Очільниця Міноборони ФРН додала, що усе необхідне наразі обговорюється з українським колегою Олексієм Резніковим. Одна з таких розмов відбулася 18 жовтня, де обговорювалося, зокрема, питання, як пришвидшити постачання усіх систем ППО IRIS-T.

Крістіне Ламбрехт вказала і на обіцяний “зимовий пакет”, до якого увійдуть, зокрема, генератори. За її словами, Берлін, можливо, не завжди є дуже голосним у допомозі, яку надає, але це насправді суттєва підтримка, і вона буде продовжена.

На початку жовтня Крістіне Ламбрехт вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії прибула з не анонсованим візитом до Одеси. Вже 12 жовтня Україна отримала від ФРН німецьку систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Нагадаємо, 12 жовтня Федеральне міноборони Німеччини повідомило, що за підсумками зустрічі групи Рамштайн було ухвалено рішення, що найближчими тижнями ФРН передасть Україні самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000 та реактивні системи залпового вогню Mars II.