Окупанти збираються вивозити мешканців Херсонщини та допускають ухвалення “найскладніших рішень”

Жовтень, 18 в 22:52

Окупанти планують евакуювати з Херсонщини цивільне населення, коли у військовому командуванні РФ кажуть, що щодо Херсона можуть бути ухвалені “найбільш непрості рішення”.

Про це заявив ставленик Кремля, колаборант Володимир Сальдо, який є очільником окупаційної адміністрації Херсонщини, а також нещодавно призначений командувач силами вторгнення РФ в Україну Сергій Суровікін.

За словами Сальдо, мешканців тимчасово захопленої Херсонщини планують вивезти на лівий берег Дніпра.

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– Існує безпосередня небезпека затоплення територій у зв’язку з запланованим руйнуванням греблі Каховської ГЕС і скиданням води з каскаду електростанцій вище по Дніпру, — заявив маріонетка Кремля.

У своєму зверненні Сальдо вказав про евакуацію й Снігурівки Миколаївської області.

Колаборант додав, що російські сили в окупованому Херсоні готуються до наступу Збройних сил України, тому створюють оборонні укріплення.

Примітно, що саме на правому березі річки Дніпро розташована основна частина міста Херсон.

Водночас російський командувач Об’єднаного угруповання військ, що вторглись до України, Сергій Суровікін заявив, що дії та плани Росії щодо Херсона “залежатимуть від військово-тактичної ситуації, що складається”.

Він назвав ситуацію в регіоні “непростою”, а окупанти, за його словами, будуть діяти “усвідомлено і своєчасно”.

– Не виключаю ухвалення найбільш непростих рішень, — сказав Суровікін.

Тим часом російські пропагандисти пишуть, що починається “битва за Херсон”.

Український журналіст Андрій Цаплієнко вказує, що його насторожує два моменти.

– Перший – ніде в офіційних джерелах я не знайшов підтвердження фрази цього командувача. Другий – синхронність роботи російських джерел з генерування натяків на відступ з Херсона. Памятаємо про те, чому вчив Сунь Цзи, який сказав, що війна – це мистецтво брехні, – написав журналіст.

На Півдні України планомірно триває контрнаступ українських захисників. Так, минулого тижня у Херсонській області ЗСУ змогли провести стабілізаційні заходи для відновлення інфраструктури у декількох деокупованих населених пунктах.

Після цього у Генштабі ЗСУ повідомили, що у Херсонській області російські загарбники посилюють фільтраційні заходи та розпочали процес евакуації “державних” установ.