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Факты / Україна

Путин приказал захватить Бахмут до конца октября — Маляр

Валентина Чорна, редактор ленты
ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить Бахмут Донецкой области до конца октября.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она отметила, что эпицентр самых тяжелых боев сейчас расположен на востоке Украины, в частности на Бахмутском направлении.

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– В Донецкой области враг совершает наступление. Россия, уже в пятый раз с начала полномасштабного вторжения, поставила своим войскам срок, когда они должны полностью выйти на границы Донецкой области. У них сейчас план, что до конца этого месяца они должны полностью занять Бахмут, поэтому действительно там очень тяжелые бои, — сказала она.

Маляр отметила, что Вооруженные силы Украины достойно держат оборону и не дают врагу продвинуться вперед, россияне сейчас находятся на окраинах города.

Как ранее сообщала разведка Британии, России нужен Бахмут, чтобы продвигаться на Краматорск и Славянск. В общем, прогресс российских войск на Донбассе они оценивают как очень медленный.

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