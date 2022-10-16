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В Минобороны показали видео, как украинские защитники удерживают линию фронта под Бахмутом, где пытаются наступать российские военные.

Соответсвующее видео опубликовал Twitter аккаунт Министерства обороны Украины.

— Нет, это не кадры из нового фильма Сэма Мендеса о битве при Вердене или Сомме. Это окопы под Бахмутом, Донецкая область, которые украинская пехота удерживает уже несколько месяцев под сильным огнем рашистов, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

На видеоролике можно увидеть, как вокруг окопов земля чуть ли не опустошена, а все деревья без листьев, некоторые из которых обгоревшие.

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Также вокруг окопов можно наблюдать воронки от снарядов.

No, this is not footage from Sam Mendes’ new film about the Battle of Verdun or the Somme. These are trenches near Bakhmut, Donetsk region, which the Ukrainian infantry has been holding for several months under heavy fire from the ruscists. pic.twitter.com/ZDjqi6wFMb — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 15, 2022

Напомним, что война в Украине длится уже 235 дней.

Где ведутся бои в Украине, можно следить на онлайн-карте боевых действий в Украине.

Фото: снимок из видео / Минобороны Украины