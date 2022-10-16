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Факты / Україна

Нет, это не кадры из фильма: Минобороны показало, как ВСУ удерживают оборону под Бахмутом

Илья Нежигай, редактор ленты
Нет, это не кадры из фильма: Минобороны показало, как ВСУ удерживают оборону под Бахмутом

В Минобороны показали видео, как украинские защитники удерживают линию фронта под Бахмутом, где пытаются наступать российские военные.

Соответсвующее видео опубликовал Twitter аккаунт Министерства обороны Украины.

— Нет, это не кадры из нового фильма Сэма Мендеса о битве при Вердене или Сомме. Это окопы под Бахмутом, Донецкая область, которые украинская пехота удерживает уже несколько месяцев под сильным огнем рашистов, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

На видеоролике можно увидеть, как вокруг окопов земля чуть ли не опустошена, а все деревья без листьев, некоторые из которых обгоревшие.

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Также вокруг окопов можно наблюдать воронки от снарядов.

Напомним, что война в Украине длится уже 235 дней.

Где ведутся бои в Украине, можно следить на онлайн-карте боевых действий в Украине.

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Фото: снимок из видео / Минобороны Украины

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