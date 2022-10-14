РФ нужен Бахмут, чтобы продвигаться на Краматорск и Славянск – разведка Британии
Российские войска в течение последних трех дней пытаются наступать на Бахмут Донецкой области, чтобы затем продвигаться в сторону Краматорска и Славянска, сообщает разведка Минобороны Великобритании.
– Россия, вероятно, рассматривает захват Бахмута как подготовку операции для наступления на Краматорск и Славянск, которые являются крупнейшими населенными пунктами Донецкой области, контролируемыми Украиной, – говорят в разведке.
По их данным, за последние дни подразделения 2 армейского корпуса продвинулись к Бахмуту, в частности к селам Опытное и Иванград к югу от города.
– С начала июля регулярными российскими или сепаратистскими силами было захвачено несколько других населенных пунктов. Однако силы, возглавляемые ЧВК Вагнер, достигли определенных локальных успехов на Донбассе, – считают британские разведчики.
В целом продвижение российских войск на Донбассе они оценивают как очень медленное, к тому же “оно подрывается давлением Украины на северный и южный фланги, а также острой нехваткой боеприпасов и живой силы”.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 14 October 2022
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— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) October 14, 2022
Напомним, что война в Украине продолжается уже 233-й день.