РФ нужен Бахмут, чтобы продвигаться на Краматорск и Славянск – разведка Британии

Российские войска в течение последних трех дней пытаются наступать на Бахмут Донецкой области, чтобы затем продвигаться в сторону Краматорска и Славянска, сообщает разведка Минобороны Великобритании.

По их данным, за последние дни подразделения 2 армейского корпуса продвинулись к Бахмуту, в частности к селам Опытное и Иванград к югу от города.

В целом продвижение российских войск на Донбассе они оценивают как очень медленное, к тому же “оно подрывается давлением Украины на северный и южный фланги, а также острой нехваткой боеприпасов и живой силы”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 14 October 2022

