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Факты / Україна

РФ нужен Бахмут, чтобы продвигаться на Краматорск и Славянск – разведка Британии

Валентина Летяк, редактор ленты
РФ нужен Бахмут, чтобы продвигаться на Краматорск и Славянск – разведка Британии
Фото: Нацполиция

Российские войска в течение последних трех дней пытаются наступать на Бахмут Донецкой области, чтобы затем продвигаться в сторону Краматорска и Славянска, сообщает разведка Минобороны Великобритании.

– Россия, вероятно, рассматривает захват Бахмута как подготовку операции для наступления на Краматорск и Славянск, которые являются крупнейшими населенными пунктами Донецкой области, контролируемыми Украиной, – говорят в разведке.

По их данным, за последние дни подразделения 2 армейского корпуса продвинулись к Бахмуту, в частности к селам Опытное и Иванград к югу от города.

– С начала июля регулярными российскими или сепаратистскими силами было захвачено несколько других населенных пунктов. Однако силы, возглавляемые ЧВК Вагнер, достигли определенных локальных успехов на Донбассе, – считают британские разведчики.

В целом продвижение российских войск на Донбассе они оценивают как очень медленное, к тому же “оно подрывается давлением Украины на северный и южный фланги, а также острой нехваткой боеприпасов и живой силы”.

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Напомним, что война в Украине продолжается уже 233-й день.

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