Путін наказав захопити Бахмут до кінця жовтня – Маляр

Жовтень, 18 в 0:02

Президент РФ Володимир Путін наказав своїм військам захопити Бахмут Донецької області до кінця жовтня.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що епіцентр найважчих боїв зараз розташований на сході України, зокрема на Бахмутському напрямку.

– У Донецькій області ворог здійснює наступ. Росія, вже вп’яте з початку повномасштабного вторгнення, поставила своїм військам термін, коли вони повинні повністю вийи на кордони Донецької області. У них зараз план, що до кінця цього місяця вони повинні повністю зайняти Бахмут, тому, дійсно, там дуже важкі бої, – сказала вона.

Маляр наголосила, що Збройні сили Україну гідно тримають оборону і не дають ворогу просунутись вперед, росіяни зараз перебувають на околицях міста.

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Як раніше повідомила розвідка Британії, Росії потрібен Бахмут, щоб просуватися на Краматорськ та Слов’янськ. Загалом прогрес російських військ на Донбасі вони оцінюють як дуже повільний.