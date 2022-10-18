В сторону Киева с Севера летят крылатые ракеты
Требует проверки
Утром 18 октября на Киев с Севера летят крылатые ракеты.
Поэтому в Киевской и Черниговской областях работает истребительная авиация.
Людей просят быть максимально осторожными, потому что ракеты могут изменять траекторию полета.
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