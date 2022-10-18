В сторону Киева с Севера летят крылатые ракеты

Октябрь, 18 в 8:29

Утром 18 октября на Киев с Севера летят крылатые ракеты.

Поэтому в Киевской и Черниговской областях работает истребительная авиация.

Людей просят быть максимально осторожными, потому что ракеты могут изменять траекторию полета.

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