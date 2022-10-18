У бік Києва з Півночі летять крилаті ракети

Жовтень, 18 в 8:29

Уранці 18 жовтня на Київ із Півночі летять крилаті ракети.

Через це в Київській та Чернігівській областях працює винищувальна авіація.

Людей просять бути максимально обережними, тому що ракети можуть змінювати траєкторію польоту.

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