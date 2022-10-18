Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У бік Києва з Півночі летять крилаті ракети

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки

Уранці 18 жовтня на Київ із Півночі летять крилаті ракети.

Через це в Київській та Чернігівській областях працює винищувальна авіація.

Людей просять бути максимально обережними, тому що ракети можуть змінювати траєкторію польоту.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 237-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка