У бік Києва з Півночі летять крилаті ракети
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Уранці 18 жовтня на Київ із Півночі летять крилаті ракети.
Через це в Київській та Чернігівській областях працює винищувальна авіація.
Людей просять бути максимально обережними, тому що ракети можуть змінювати траєкторію польоту.
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