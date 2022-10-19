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Факты / Україна

Следовала группа дронов-камикадзе: в Одесской области ночью работала ПВО

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
збитий дрон-камікадзе

Ночью 19 октября во время объявленной воздушной тревоги в Одесской области работали силы противовоздушной обороны.

По свидетельствам очевидцев, в сторону Южного направлялась группа иранских дронов-камикадзе Shahed.

По предварительной информации, их запустили с территории временно оккупированного Крыма.

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Официальных комментариев по поводу ночных взрывов в регионе пока не поступало.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 238-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Виталий Кличко

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