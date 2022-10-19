Следовала группа дронов-камикадзе: в Одесской области ночью работала ПВО
Требует проверки
Ночью 19 октября во время объявленной воздушной тревоги в Одесской области работали силы противовоздушной обороны.
По свидетельствам очевидцев, в сторону Южного направлялась группа иранских дронов-камикадзе Shahed.
По предварительной информации, их запустили с территории временно оккупированного Крыма.
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Официальных комментариев по поводу ночных взрывов в регионе пока не поступало.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 238-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Виталий Кличко