Октябрь, 19 в 6:12

Ночью 19 октября во время объявленной воздушной тревоги в Одесской области работали силы противовоздушной обороны.

По свидетельствам очевидцев, в сторону Южного направлялась группа иранских дронов-камикадзе Shahed.

По предварительной информации, их запустили с территории временно оккупированного Крыма.

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Официальных комментариев по поводу ночных взрывов в регионе пока не поступало.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 238-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Виталий Кличко