Прямувала група дронів-камікадзе: на Одещині вночі працювала ППО
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Уночі 19 жовтня під час оголошеної повітряної тривоги в Одеській області працювали сили протиповітряної оборони.
За свідченнями очевидців, у бік Южного прямувала група іранських дронів-камікадзе Shahed.
За попередньою інформацією, запустили їх із території тимчасово окупованого Криму.
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Фото: Віталій Кличко