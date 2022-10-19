Прямувала група дронів-камікадзе: на Одещині вночі працювала ППО

Жовтень, 19 в 6:12

Уночі 19 жовтня під час оголошеної повітряної тривоги в Одеській області працювали сили протиповітряної оборони.

За свідченнями очевидців, у бік Южного прямувала група іранських дронів-камікадзе Shahed.

За попередньою інформацією, запустили їх із території тимчасово окупованого Криму.

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Офіційних коментарів із приводу нічних вибухів у регіоні поки що не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 238-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Віталій Кличко