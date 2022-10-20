Дуже незвично – розвідка Британії про “погані новини” з Херсонщини від Суровікіна

Жовтень, 20 в 11:59

Російська влада серйозно розглядає варіант масштабного відведення своїх сил на захід від річки Дніпро в Херсонській області.

Так у розвідці Міноборони Великої Британії розтлумачили заяву нещодавно призначеного командувача Збройних сил РФ в Україні генерал Сергія Суровікіна, в якій той повідомив “погані новини з Херсонщини”.

Таким чином, вважають у британській розвідці, ключовим завданням для росіян нині є переправлення через річку шириною 1 км.

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Окупанти прагнуть, щоб війська та обладнання вдалося безпечно перекинути на інший берег Дніпра.

Однак через те, що всі постійні мости серйозно пошкоджені, є підстави вважати, що Росія, імовірно, значною мірою покладається на тимчасовий баржевий міст, який вона добудувала поблизу Херсона останніми днями, та військові понтонні поромні підрозділи, що продовжують працювати в кількох місцях.

18 жовтня нещодавно призначений командувач Збройних сил РФ в Україні генерал Сергій Суровікін заявив російським ЗМІ, що на Херсонщині “склалася складна ситуація”.

Крім того, Суровікін схвалив оголошені раніше плани окупаційної влади щодо евакуації цивільного населення.

На переконання британських розвідників, заява головного оперативного керівника, темою якої стали негативні новини про “спеціальну військову операцію”, є дуже незвичною.

Аналітики американського Інституту вивчення війни припускають, що такими заявами російська влада, імовірно, готує інформаційне поле, аби виправдати запланований відступ своїх військ та значні територіальні втрати на Херсонщині.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 239-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence

Фото: Міноборони РФ