Октябрь, 20 в 10:25

Ночью и утром 20 октября российские войска активно обстреливали Николаев.

Обновлено в 10:25. Утром оккупанты открыли огонь из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Вражеские снаряды упали на территории города.

Сейчас смотрят

– Прилеты С-300 в городе. Без жертв и разрушений. Только газоны портят, – лаконично прокомментировал утренний обстрел руководитель областной военной администрации Виталий Ким.

Больше подробностей о ночной атаке армии РФ сообщил городской глава Николаева Александр Сенкевич.

Как уточнил мэр областного центра, четыре ударных беспилотника-камикадзе Shahed-136, которыми россияне атаковали Николаев ночью 20 октября, попали в одно из учебных заведений города.

Еще один беспилотник упал на закрытую частную территорию.

– Также в результате обстрелов на открытых территориях вспыхнули два пожара, которые оперативно ликвидировали спасатели, – отметил Александр Сенкевич.

Жертв и пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.

Всего ночью 20 октября украинские защитники уничтожили в регионе 14 дронов-камикадзе.

Девять дронов сбила противовоздушная оборона Воздушного командования Юг Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

По два беспилотника уничтожены воинами Военно-морских сил и Национальной гвардии Украины.

Еще один – Национальной полицией Украины.

К слову, минувшей ночью украинские защитники ликвидировали 13 беспилотников Shahed-136, которые оккупанты дважды выпускали для обстрела Николаевской области.

Напомним, что взрывы в Николаеве утром 20 октября начались за несколько минут до объявления воздушной тревоги.

Сирены в городе и области сработали в 09:03.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 239-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Виталий Ким, Александр Сенкевич, Воздушные силы ВСУ

Фото: Командование Воздушных сил ВСУ