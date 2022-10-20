Только газоны портят – Ким об обстреле Николаева из ЗРК С-300
Ночью и утром 20 октября российские войска активно обстреливали Николаев.
Обновлено в 10:25. Утром оккупанты открыли огонь из зенитно-ракетного комплекса С-300.
Вражеские снаряды упали на территории города.
– Прилеты С-300 в городе. Без жертв и разрушений. Только газоны портят, – лаконично прокомментировал утренний обстрел руководитель областной военной администрации Виталий Ким.
Больше подробностей о ночной атаке армии РФ сообщил городской глава Николаева Александр Сенкевич.
Как уточнил мэр областного центра, четыре ударных беспилотника-камикадзе Shahed-136, которыми россияне атаковали Николаев ночью 20 октября, попали в одно из учебных заведений города.
Еще один беспилотник упал на закрытую частную территорию.
– Также в результате обстрелов на открытых территориях вспыхнули два пожара, которые оперативно ликвидировали спасатели, – отметил Александр Сенкевич.
Жертв и пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.
Всего ночью 20 октября украинские защитники уничтожили в регионе 14 дронов-камикадзе.
Девять дронов сбила противовоздушная оборона Воздушного командования Юг Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
По два беспилотника уничтожены воинами Военно-морских сил и Национальной гвардии Украины.
Еще один – Национальной полицией Украины.
К слову, минувшей ночью украинские защитники ликвидировали 13 беспилотников Shahed-136, которые оккупанты дважды выпускали для обстрела Николаевской области.
Напомним, что взрывы в Николаеве утром 20 октября начались за несколько минут до объявления воздушной тревоги.
Сирены в городе и области сработали в 09:03.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 239-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Виталий Ким, Александр Сенкевич, Воздушные силы ВСУ