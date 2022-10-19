ВСУ ночью уничтожили 13 дронов-камикадзе в Николаевской области
В ночь на 19 октября российские оккупанты дважды атаковали Николаевскую область беспилотниками-камикадзе Shahed-136.
Украинские защитники уничтожили сразу 13 дронов.
11 баражирующих боеприпасов сбили силы противовоздушной обороны Воздушного командования Юг.
Сейчас смотрят
Еще два – воины Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.
Напомним, что в течение 18 октября Воздушные силы ВСУ уничтожили 12 вражеских воздушных целей:
- четыре крылатых ракеты типа Калибр и один дрон-камикадзе (подразделение Воздушного командования Восток),
- крылатую ракету Х-101/Х-555 (подразделение Воздушного командования Центр),
- российский штурмовик Су-25 (подразделение херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования Юг),
- пять дронов-камикадзе Shahed-136 (Воздушное командование Юг).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 238-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Фото: Воздушные силы ВСУ