Октябрь, 19 в 10:32

В ночь на 19 октября российские оккупанты дважды атаковали Николаевскую область беспилотниками-камикадзе Shahed-136.

Украинские защитники уничтожили сразу 13 дронов.

11 баражирующих боеприпасов сбили силы противовоздушной обороны Воздушного командования Юг.

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Еще два – воины Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, что в течение 18 октября Воздушные силы ВСУ уничтожили 12 вражеских воздушных целей:

четыре крылатых ракеты типа Калибр и один дрон-камикадзе (подразделение Воздушного командования Восток),

крылатую ракету Х-101/Х-555 (подразделение Воздушного командования Центр),

российский штурмовик Су-25 (подразделение херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования Юг),

пять дронов-камикадзе Shahed-136 (Воздушное командование Юг).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 238-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Воздушные силы ВСУ