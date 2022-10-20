Раніше сирен: у Миколаєві почались вибухи

Жовтень, 20 в 9:15

Уранці 20 жовтня в Миколаєві почали лунати вибухи.

Гучні звуки місцеві жителі почули за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги.

Сирени в місті та області спрацювали о 09:03.

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До слова, уночі 20 жовтня російські окупаційні війська атакували Миколаївську область безпілотниками-камікадзе Shahed-136.

Дев’ять дронів збила протиповітряна оборона Повітряного командування Південь Повітряних сил Збройних сил України.

По два безпілотники знищено воїнами Військово-морських сил та Національної гвардії України.

Ще один – Національною поліцією України.

Загалом упродовж ночі в регіоні знищено 14 дронів-камікадзе.

Минулої ночі українські захисники ліквідували 13 безпілотників Shahed-136, які окупанти двічі випускали для обстрілу Миколаївської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 239-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ