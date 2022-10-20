Возрастает угроза наступления на Украину с территории Беларуси – Генштаб ВСУ

Октябрь, 20 в 16:34

Силы обороны проводят мероприятия по обеспечению надежного прикрытия государственной границы Украины и Киева с северного направления, поскольку угроза возобновления наступления российских войск с территории Беларуси возрастает.

Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.

– Угроза возобновления ВС РФ наступления на северном фронте растет. В этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставок вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров, – отметил он.

По его словам, на это указывает агрессивная риторика военно-политического руководства России и Беларуси, подготовка скрытой мобилизации, а также развертывание группировки войск так называемого союзного государства.

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Громов рассказал, что в Беларуси ВС РФ развертывают подразделения на аэродромах и объектах военной инфраструктуры, в том числе на тех, которые переданы под полный контроль России.

– В то же время Республика Беларусь продолжает предоставлять свою территорию для запуска баллистических ракет и дронов. Она разместила на своих аэродромах самолеты МиГ-31, которые могут быть вооружены крылатыми ракетами типа Калибр. Мы тоже на это реагируем, – добавил представитель Генштаба.

Однако заверил, что Украина готова к повторному наступлению россиян в территории Беларуси.

– В случае принятия противником соответствующего решения об открытии так называемого второго фронта, а именно ведения наступательных действий с РБ, мы будем готовы к адекватному ответу, – подытожил Громов.

В начале октября генерал-лейтенант и командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев говорил, что повторное наступление на Киев с территории Беларуси возможно, но для формирования соответствующих сил понадобится ориентировочно 2-3 месяца.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 239-е сутки.

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