Зростає загроза наступу на Україну з території Білорусі – Генштаб ЗСУ

Жовтень, 20 в 16:34

Сили оборони проводять заходи щодо забезпечення надійного прикриття державного кордону України та Києва з північного напрямку, оскільки загроза відновлення наступу російських військ із території Білорусі зростає.

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

– Загроза відновлення ЗС РФ наступу на північному фронті зростає. Цього разу напрям наступу може бути змінено на захід білорусько-українського кордону для перерізання основних логістичних артерій постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів, – зазначив він.

За його словами, на це вказує агресивна риторика військово-політичного керівництва Росії та Білорусі, підготовка прихованої мобілізації, а також розгортання угруповання військ так званої союзної держави.

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Громов розповів, що у Білорусі ЗС РФ розгортають підрозділи на аеродромах та об’єктах військової інфраструктури, зокрема на тих, які передані під повний контроль Росії.

– Водночас Республіка Білорусь продовжує надавати свою територію для запуску балістичних ракет та дронів. Вона розмістила на своїх летовищах літаки МіГ-31, які можуть бути озброєні крилатими ракетами типу Калібр. Ми також на це реагуємо, – додав представник Генштабу.

Проте запевнив, що Україна готова до повторного наступу росіян з території Білорусі.

– У разі ухвалення противником відповідного рішення про відкриття так званого другого фронту, а саме ведення наступальних дій з РБ, ми будемо готові до адекватної відповіді, – підсумував Громов.

На початку жовтня генерал-лейтенант і командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв говорив, що повторний наступ на Київ з території Білорусі можливий, але для формування відповідних сил знадобиться орієнтовно 2-3 місяці.

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