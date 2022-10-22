РФ хочет подорвать дамбу Каховской ГЭС, чтобы прикрыть свой отход из Херсонской области — ISW
Российские войска, скорее всего, попытаются взорвать плотину Каховской ГЭС, чтобы прикрыть свое отступление и не дать Силам обороны Украины преследовать их дальше в Херсонской области.
Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).
В ISW уверены, что в подрыве дамбы Россия обвинит Украину. Но тут важно отметить, что Украина не имеет никакой заинтересованности во взрыве плотины, которая может затопить 80 украинских городов и привести к переселению сотен тысяч людей.
В случае подрыва будет нанесен значительный ущерб и без того хрупкому электроснабжению Украины.
А вот у России есть все основания попытаться прикрыть свои отступающие войска и расширить реку Днепр, которую ВСУ надо будет пересечь для продолжения контрнаступления.
Любые заявления о том, что российские войска не будут взрывать дамбу из-за опасений за водоснабжение Крыма, абсурдны. Крым выжил без воды из канала Днепра с начала аннексии в 2014 году до февраля 2022 года, когда РФ восстановила этот доступ.
Российские власти продемонстрировали свою способность снабжать Крым водой без доступа к каналу.
Российские силы попытаются удержать восточную часть Херсонской области как буферную зону, которая позволит оборонять Крым и не позволит украинским войскам попасть в зону действия артиллерийского огня полуострова.
20 октября президент Владимир Зеленский сообщил о планах России взорвать Каховскую гидроэлектростанцию.
Впоследствии Украина призвала ООН и ЕС установить мониторинговую миссию на Каховской ГЭС, чтобы не допустить теракта со стороны РФ.