Октябрь, 22 в 6:58

Российские войска, скорее всего, попытаются взорвать плотину Каховской ГЭС, чтобы прикрыть свое отступление и не дать Силам обороны Украины преследовать их дальше в Херсонской области.

Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В ISW уверены, что в подрыве дамбы Россия обвинит Украину. Но тут важно отметить, что Украина не имеет никакой заинтересованности во взрыве плотины, которая может затопить 80 украинских городов и привести к переселению сотен тысяч людей.

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В случае подрыва будет нанесен значительный ущерб и без того хрупкому электроснабжению Украины.

А вот у России есть все основания попытаться прикрыть свои отступающие войска и расширить реку Днепр, которую ВСУ надо будет пересечь для продолжения контрнаступления.

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Любые заявления о том, что российские войска не будут взрывать дамбу из-за опасений за водоснабжение Крыма, абсурдны. Крым выжил без воды из канала Днепра с начала аннексии в 2014 году до февраля 2022 года, когда РФ восстановила этот доступ.

Российские власти продемонстрировали свою способность снабжать Крым водой без доступа к каналу.

Российские силы попытаются удержать восточную часть Херсонской области как буферную зону, которая позволит оборонять Крым и не позволит украинским войскам попасть в зону действия артиллерийского огня полуострова.

20 октября президент Владимир Зеленский сообщил о планах России взорвать Каховскую гидроэлектростанцию.

Впоследствии Украина призвала ООН и ЕС установить мониторинговую миссию на Каховской ГЭС, чтобы не допустить теракта со стороны РФ.