Жовтень, 22 в 6:58

Російські війська, швидше за все, спробують підірвати греблю Каховської ГЕС, щоб прикрити свій відступ і не дати Силам оборони України переслідувати їх у Херсонській області.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW упевнені, що у підриві греблі Росія звинуватить Україну. Але тут важливо зазначити, що Україна не має жодної зацікавленості у вибуху, який може призвести до затоплення 80 українських міст та переселення сотень тисяч людей.

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У разі підриву буде завдано значної шкоди й так крихкому електропостачанню України.

А ось у Росії є всі підстави спробувати прикрити свої війська, що відступають, і розширити річку Дніпро, яку ВСУ треба буде перетнути для продовження контрнаступу.

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Будь-які заяви про те, що російські війська не підриватимуть дамбу через побоювання за водопостачання Криму, є абсурдними. Крим вижив без води з каналу Дніпра з початку анексії 2014 року до лютого 2022 року, коли РФ відновила цей доступ.

Російська влада продемонструвала свою здатність постачати Крим водою без доступу до каналу.

Російські сили спробують утримати східну Херсонщину як буферну зону, яка дозволить обороняти Крим та не дозволить українським військам потрапити до зони дії артилерійського вогню півострова.

20 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив про плани Росії підірвати Каховську гідроелектростанцію.

Згодом Україна закликала ООН та ЄС встановити моніторингову місію на Каховській ГЕС, щоб не допустити теракту зі сторони РФ.