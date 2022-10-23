Октябрь, 23 в 9:57

Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокой обороны нынешней линии фронта, чтобы, вероятно, удержать любые быстрые контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Так в разведке Минобороны Великобритании отреагировали на “линию Вагнера” ​​во временно оккупированной Луганской области, возведение которой владелец частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин анонсировал 19 октября.

Британские разведчики предполагают, что если планы настолько масштабны, как утверждает Пригожин, то предположительно работы направлены на интеграцию реки Северский Донец в зону обороны.

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Спутниковые снимки компании Maxar Technologies свидетельствуют, что укрепление оккупантов состоит из четырех рядов цементных пирамид, которые, по убеждению россиян, должны остановить технику и танки ВСУ во время продвижения на Восток.

За противотанковыми укреплениями расположен большой ров.

Работы продолжаются юго-восточнее Кременной.

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай убежден, что оккупанты не успеют возвести “линию Вагнера“, потому что до сих пор сделали всего около двух километров.

Кроме того, добавляет Сергей Гайдай, такая линия обороны могла бы помешать в 1939 году, но отнюдь не в конце 2022 года, когда “технологии и возможности продвинулись гораздо дальше, чем воображение российских командиров”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 242-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Maxar Technologies