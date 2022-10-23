РФ прагне інтегрувати в “лінію Вагнера” річку Сіверський Донець – розвідка Британії

Жовтень, 23 в 9:57

Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони теперішньої лінії фронту, щоб, імовірно, стримати будь-які швидкі контрнаступи Збройних сил України.

Так у розвідці Міноборони Великої Британії відреагували на “лінію Вагнера” в тимчасово окупованій Луганській області, зведення якої власник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин анонсував 19 жовтня.

Британські розвідники припускають, що якщо плани настільки масштабні, як стверджує Пригожин, то, імовірно, роботи спрямовані на інтеграцію річки Сіверський Донець до зони оборони.

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Супутникові знімки компанії Maxar Technologies свідчать, що укріплення окупантів складається з чотирьох рядів цементних пірамід, які, на переконання росіян, мають зупинити техніку й танки ЗСУ під час просування на Схід.

За протитанковими укріпленнями розташований великий рів.

Роботи тривають на південний схід від Кремінної.

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай переконаний, що окупанти не встигнуть звести “лінію Вагнера“, бо досі зробили лише близько двох кілометрів.

Крім того, додає Сергій Гайдай, така лінія оборони могла б бути завадою в 1939 році, але аж ніяк не наприкінці 2022 року, коли “технології та можливості просунулись набагато далі, ніж уява російських командирів”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 242-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence

Фото: Maxar Technologies