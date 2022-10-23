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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Обстрелы энергетической инфраструктуры Украины и бегство россиян с Херсонщины: что происходит на 242-й день войны (онлайн)

Обстрелы энергетической инфраструктуры Украины и бегство россиян с Херсонщины: что происходит на 242-й день войны (онлайн)

Россия атаковала ракетами инфраструктурные объекты в Центральных и Западных областях Украины, впрочем украинским ПВО удалось обезвредить ракеты, которые летели на украинскую столицу.

В Укрэнерго сообщило о значительных повреждениях инфраструктуры, которые могут превышать предыдущие. В течение суток государство-террорист нанесло по Украине 40 ракетных ударов и запустило 16 дронов-камикадзе. Из них 20 ракет и 11 дронов удалось сбить.

ЕС пообещал в 2023 году ежемесячно выделять Украине €1,5 млрд.

Германия передала Украине новую партию вооружений, среди которых зенитные танки Гепард, являющиеся эффективным оружием против иранских беспилотников Shahed-136.

В России в городе Шебекино, что в Белгородской области, прогремели взрывы. Есть жертвы и разрушения.

В Херсоне россияне приказали жителям покинуть город и переправиться на левый берег Днепра.

В Генштабе сообщили, что оккупанты полностью оставили Волшебное и Чкалово на Херсонщине.

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00:57 - 23 октября

Специалисты из Беларуси модернизируют технику оккупационных сил России за средства России.

Об этом на своем YouTube канале рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Его спросили, зачем Россия перебрасывает свою технику на территорию Беларуси.

— Я вчера сказал, что нелогично поступает Россия: из Беларуси технику вывозит и в Беларусь технику везет. Так вот, один из зрителей написал: “Да все просто. В Беларуси сохранились заводы, поэтому товарищ Путин везет Лукашенко технику, тот ее снимает с хранения на запчасти, модернизирует и везет товарищу Путину”, — говорит Жданов.

По словам эксперта, у Беларуси есть возможность загружать предприятия, чтобы модернизировать технику России.

— Лукашенко сохранил производственную базу Советского Союза и он имеет возможность загружать предприятия, давать рабочие места, платить зарплату. Россия все это оплачивает. У России денег навалом, они могут перебрасывать эшелоны сюда-туда с Дальнего Востока в Беларусь, из Беларуси в Краснодарский край или Ростовскую область, — сказал Олег Жданов.

Эксперт добавил, что в Беларуси, вероятно, сейчас стоит более новая техника, поскольку там со складов там снимают советские Т-72А, Т-80, а в Российской Федерации снимают Т-62, потому что Т-72, вероятно, уже не осталось.

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