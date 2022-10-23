Обстрелы энергетической инфраструктуры Украины и бегство россиян с Херсонщины: что происходит на 242-й день войны (онлайн)

Россия атаковала ракетами инфраструктурные объекты в Центральных и Западных областях Украины, впрочем украинским ПВО удалось обезвредить ракеты, которые летели на украинскую столицу.

В Укрэнерго сообщило о значительных повреждениях инфраструктуры, которые могут превышать предыдущие. В течение суток государство-террорист нанесло по Украине 40 ракетных ударов и запустило 16 дронов-камикадзе. Из них 20 ракет и 11 дронов удалось сбить.

ЕС пообещал в 2023 году ежемесячно выделять Украине €1,5 млрд.

Германия передала Украине новую партию вооружений, среди которых зенитные танки Гепард, являющиеся эффективным оружием против иранских беспилотников Shahed-136.

В России в городе Шебекино, что в Белгородской области, прогремели взрывы. Есть жертвы и разрушения.

В Херсоне россияне приказали жителям покинуть город и переправиться на левый берег Днепра.

В Генштабе сообщили, что оккупанты полностью оставили Волшебное и Чкалово на Херсонщине.