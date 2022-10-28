Октябрь, 28 в 15:42

Государственный концерн Укроборонпром с начала полномасштабного вторжения России передал украинской армии гораздо больше оружия и техники, чем за весь предыдущий год.

Об этом сообщила спикер Укроборонпрома Наталья Сад.

Что касается некоторых видов тяжелой военной техники — то в 7 и 12 раз больше. В концерне обязались подробно отчитаться о видах и количестве после войны.

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Предприятия Укроборонпрома также ищут, покупают и везут в Украину необходимое армии вооружение — только за последние недели завезли 100 тыс. артиллерийских снарядов, и будут завозить еще.

— Несколько слов об эффективности работы самого украинского оружия: один из радиолокационных комплексов, разработанных в Украине, постоянно работает на фронте все восемь месяцев. И это, несмотря на норму бесперебойной работы 24 часа, — рассказала Сад.

Также Укроборонпром с депутатами подготовили законопроект, предусматривающий обеспечение равных возможностей для украинских государственных и частных компаний в производстве оружия и техники.

— Мы уже обсудили с представителями частного бизнеса комплексный законопроект, который стремится максимально локализовать производство вооружения и военной техники на территории Украины. Создать замкнутый цикл производства разных видов вооружения. Проект закона готов к вынесению в Верховную Раду, — добавила спикер ГК.

Напомним, в августе Укроборонпром и Генштаб ВСУ согласовали программу производства дронов в Украине.

Фото: Укроборонпром