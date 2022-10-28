Жовтень, 28 в 15:42

Державний концерн Укроборонпром з початку повномасштабного вторгнення Росії передав українській армії набагато більше зброї та техніки, ніж за увесь попередній рік.

Про це повідомила речниця Укроборонпрому Наталія Сад.

Щодо деяких видів важкої військової техніки — то у 7 і 12 разів більше. У концерні зобов’язалися детально відзвітувати про види та кількість після війни.

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Одне з підприємств концерну освоїло виробництво понад 22 видів невластивої для себе продукції військового призначення.

Підприємства Укроборонпрому також шукають, купують та везуть в Україну необхідне армії озброєння – лише за останні тижні завезли 100 тис. артилерійських снарядів, і завозитимуть ще.

– Кілька слів про ефективність роботи самої української зброї: один із радіолокаційних комплексів, розроблених в Україні, безупинно працює на фронті усі вісім місяців. І це попри норму безперебійної роботи 24 години, – розповіла Сад.

Також Укроборонпром із депутатами підготували законопроєкт, який передбачає забезпечення рівних можливостей для українських державних та приватних компаній у виробництві зброї та техніки.

– Ми вже обговорили з представниками приватного бізнесу комплексний законопроєкт, який має на меті максимально локалізувати виробництво озброєння й військової техніки на території України. Створити замкнутий цикл виробництва різних видів озброєння. Проєкт закону готовий до винесення у Верховну Раду, – додала речниця ДК.

Нагадаємо, у серпні Укроборонпром та Генштаб ЗСУ узгодили програму виробництва дронів в Україні.

Фото: Укроборонпром