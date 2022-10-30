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Факти / Україна

У Рівному повідомили про замінування ТРЦ Екватор

Валентина Чорна, редакторка стрічки
ТРЦ Екватор у Рівному

Мер Рівного Олександр Третяк повідомив про можливе замінування торгово-розважального центру Екватор.

Оновлено 18:50. Після детального обстеження будівлі вибухотехніками стало відомо, що інформація не підтвердилася.

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Про можливе замінування ТРЦ Екватор Олександр Третяк повідомив о 16:15.

– Щойно надійшло повідомлення про замінування ТРЦ Екватор по вулиці Кулика і Гудачека (колишня Макарова). Рятувальні служби виїхали на місце потенційної загрози. Утримайтесь від прокладання маршруту по цій вулиці найближчих кілька годин, – написав Третяк.

Нагадаємо, що 27 жовтня надійшло повідомлення про можливе замінування залізничного вокзалу, універмагу та освітніх закладів у Тернополі.

Втім, за словами очільника Тернопільської ОВА Володимира Труша, інформація не підтвердилась.

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