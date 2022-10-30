У Рівному повідомили про замінування ТРЦ Екватор
Мер Рівного Олександр Третяк повідомив про можливе замінування торгово-розважального центру Екватор.
Оновлено 18:50. Після детального обстеження будівлі вибухотехніками стало відомо, що інформація не підтвердилася.
Про можливе замінування ТРЦ Екватор Олександр Третяк повідомив о 16:15.
– Щойно надійшло повідомлення про замінування ТРЦ Екватор по вулиці Кулика і Гудачека (колишня Макарова). Рятувальні служби виїхали на місце потенційної загрози. Утримайтесь від прокладання маршруту по цій вулиці найближчих кілька годин, – написав Третяк.
Нагадаємо, що 27 жовтня надійшло повідомлення про можливе замінування залізничного вокзалу, універмагу та освітніх закладів у Тернополі.
Втім, за словами очільника Тернопільської ОВА Володимира Труша, інформація не підтвердилась.