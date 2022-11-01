16 тыс. адресов Киевщины остаются обесточенными после обстрела РФ

Октябрь, 31 в 23:29

16 тыс. абонентских адресов Киевщины остаются обесточенными после утреннего ракетного обстрела РФ.

Об этом фактам ICTV сообщили в Киевской ОВА.

На данный момент электроснабжение отсутствует в Вышгородском районе, а именно в части Вышгорода и Хотяновке.

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Энергетики планируют возобновить электроснабжение в этих населенных пунктах до утра. Однако в ОВА отметили, что ситуация очень нестабильная.

Напомним, что утром 31 октября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины, повреждения получили 18 объектов в 10 регионах.

После обстрелов были обесточены сотни населенных пунктов в семи областях. На Киевщине в результате вражеской атаки два человека получили ранения.