16 тыс. адресов Киевщины остаются обесточенными после обстрела РФ
Фото: Pixabay
16 тыс. абонентских адресов Киевщины остаются обесточенными после утреннего ракетного обстрела РФ.
Об этом фактам ICTV сообщили в Киевской ОВА.
На данный момент электроснабжение отсутствует в Вышгородском районе, а именно в части Вышгорода и Хотяновке.
Сейчас смотрят
Энергетики планируют возобновить электроснабжение в этих населенных пунктах до утра. Однако в ОВА отметили, что ситуация очень нестабильная.
Напомним, что утром 31 октября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины, повреждения получили 18 объектов в 10 регионах.
После обстрелов были обесточены сотни населенных пунктов в семи областях. На Киевщине в результате вражеской атаки два человека получили ранения.