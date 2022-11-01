Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

16 тис. адрес Київщини залишаються знеструмленими після обстрілу РФ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
16 тис. адрес Київщини залишаються знеструмленими після обстрілу РФ
Фото: Pixabay

16 тис. абонентських адрес Київщини залишаються знеструмленими після ранкового ракетного обстрілу РФ.

Про це Фактам ICTV повідомили в Київській ОВА.

Наразі електропостачання відсутнє у Вишгородському районі, зокрема у частині Вишгорода та Хотянівці.

Зараз дивляться

Енергетики планують відновити електропостання в цих населених пунктах до ранку. Проте в ОВА зазначили, що ситуація дуже нестабільна.

Нагадаємо, що вранці 31 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України, пошкоджень зазнали 18 об’єтів у 10 регіонах.

Після обстрілів були знеструмлені сотні населених пунктів у семи областях. На Київщині внаслідок ворожої атаки дві людини дістали поранення.

Читайте
У Києві повністю відновили електропостачання, у Київській області – на 85% – ДТЕК

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка