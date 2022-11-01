16 тис. адрес Київщини залишаються знеструмленими після обстрілу РФ

Жовтень, 31 в 23:29

16 тис. абонентських адрес Київщини залишаються знеструмленими після ранкового ракетного обстрілу РФ.

Про це Фактам ICTV повідомили в Київській ОВА.

Наразі електропостачання відсутнє у Вишгородському районі, зокрема у частині Вишгорода та Хотянівці.

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Енергетики планують відновити електропостання в цих населених пунктах до ранку. Проте в ОВА зазначили, що ситуація дуже нестабільна.

Нагадаємо, що вранці 31 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України, пошкоджень зазнали 18 об’єтів у 10 регіонах.

Після обстрілів були знеструмлені сотні населених пунктів у семи областях. На Київщині внаслідок ворожої атаки дві людини дістали поранення.