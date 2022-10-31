Отключают свет и воду: в Херсонской области оккупанты создают непригодные для жизни условия
На временно оккупированных территориях Херсона захватчики создают условия, непригодные для проживания местных жителей.
Об этом сообщает Оперативное командование Юг.
В частности, оккупанты отключают населению электричество и воду, доступ к интернету, пугают людей нанесением ракетных ударов Вооруженными силами Украины. Также захватчики агитируют людей срочно уезжать.
Сами же россияне продолжают вывозить оборудование из медучреждений вместе с персоналом. Эвакуируют и экстренные службы. От местных предпринимателей захватчики требуют срочно продать продовольственные товары, закрывают магазины и рынки.
В то же время подразделения российских войск готовятся к отводу артиллерийского вооружения из правобережной части Херсонской области. Возможно, будут перебрасывать на другие направления.