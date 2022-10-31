Октябрь, 31 в 6:33

На временно оккупированных территориях Херсона захватчики создают условия, непригодные для проживания местных жителей.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

В частности, оккупанты отключают населению электричество и воду, доступ к интернету, пугают людей нанесением ракетных ударов Вооруженными силами Украины. Также захватчики агитируют людей срочно уезжать.

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Сами же россияне продолжают вывозить оборудование из медучреждений вместе с персоналом. Эвакуируют и экстренные службы. От местных предпринимателей захватчики требуют срочно продать продовольственные товары, закрывают магазины и рынки.

В то же время подразделения российских войск готовятся к отводу артиллерийского вооружения из правобережной части Херсонской области. Возможно, будут перебрасывать на другие направления.