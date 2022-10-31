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Факти / Україна

Відключають світло й воду: на Херсонщині окупанти створюють непридатні для життя умови

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Відключають світло й воду: на Херсонщині окупанти створюють непридатні для життя умови
Фото: Генштаб ЗСУ

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини загарбники створюють умови, непридатні для проживання місцевих жителів.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

Зокрема, окупанти відключають населенню електрику й воду, доступ до інтернету, лякають людей завданням ракетних ударів Збройними силами України. Також загарбники агітують людей терміново виїжджати.

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Самі ж росіяни продовжують вивозити обладнання з медзакладів разом із персоналом. Евакуюють і екстрені служби. Від місцевих підприємців загарбники вимагають терміново реалізувати продовольчі товари, закривають крамниці та ринки.

Водночас підрозділи російських військ готуються до відведення артилерійського озброєння з правобережної частини Херсонської області. Можливо, перекидатимуть на інші напрямки.

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