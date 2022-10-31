Відключають світло й воду: на Херсонщині окупанти створюють непридатні для життя умови
На тимчасово окупованих територіях Херсонщини загарбники створюють умови, непридатні для проживання місцевих жителів.
Про це повідомляє Оперативне командування Південь.
Зокрема, окупанти відключають населенню електрику й воду, доступ до інтернету, лякають людей завданням ракетних ударів Збройними силами України. Також загарбники агітують людей терміново виїжджати.
Самі ж росіяни продовжують вивозити обладнання з медзакладів разом із персоналом. Евакуюють і екстрені служби. Від місцевих підприємців загарбники вимагають терміново реалізувати продовольчі товари, закривають крамниці та ринки.
Водночас підрозділи російських військ готуються до відведення артилерійського озброєння з правобережної частини Херсонської області. Можливо, перекидатимуть на інші напрямки.