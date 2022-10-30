Оккупанты готовятся отводить артиллерийские подразделения из правобережной Херсонщины — Генштаб

Октябрь, 30 в 18:37

Российские оккупанты готовятся к отводу артиллерийских подразделений из правобережной части Херсонской области. В дальнейшем их могут перекинуть на другие направления.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Оккупационные власти временно занятой территории Херсонской области пытаются создать условия, непригодные для проживания местного гражданского населения.

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— В Новой Каховке, с 29 октября текущего года, отключен доступ к сети интернет и через громкоговорители распространяют информацию о необходимости выезда из области в течение 48 часов из-за якобы угрозы ракетных ударов со стороны Вооруженных Сил Украины. Первоочередной “эвакуации” подлежит медперсонал местных больниц и оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Оккупанты издали указ, обязывающий предпринимателей распродать весь продовольственный товар и закрыть магазины и рынки с 1 ноября 2022 года.

Также в Генштабе отметили, что в течение суток украинские защитники нанесли по врагу пять ударов.