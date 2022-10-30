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Факты / Україна

Армия РФ обустраивает на левом берегу Днепра новые рубежи обороны – ОК Юг

Валентина Летяк, редактор ленты
Антоновский мост под Херсоном
Фото: УНИАН

Российские войска пытаются удержать занятые рубежи и вместе с тем обустроить новые, в том числе и на левом берегу Днепра, сообщил спикер оперативного командования Юг Владислав Назаров, комментируя ситуацию по состоянию на 13:00.

По его словам, оккупанты продолжают обстреливать Силы обороны вдоль линии столкновения, ведут воздушную разведку и атакуют освобожденные территории Херсонщины с левого берега Днепра.

– Тяжелой артиллерией и реактивными системами залпового огня обстреляны населенные пункты Новоалександровской общины Бериславского района. В результате обстрела пострадали трое гражданских и повреждены частные дома, – рассказал Назаров.

В Черном море вдоль крымского побережья маневрируют восемь кораблей ЧФ РФ, в том числе два надводных и один подводный ракетоноситель с 20 Калибрами.

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