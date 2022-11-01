Ноябрь, 01 в 13:53

Новый украинский ударный беспилотник, разработку которого в середине октября анонсировали в Укроборонпроме, будет представлен до конца 2022 года.

Об этом сообщил сегодня на брифинге менеджер проектов государственного концерна Укроборонпром Олег Болдырев (известный также как Мартин Брест).

Он отметил, что концерн сейчас занимается разработкой тяжелого ударного БПЛА, общим весом до 200 кг. Он способен нести до 75 кг боевого заряда и лететь на расстояние до 1 200 км. Болдырев охарактеризовал разработку как “тяжелую машину”.

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– Это не единственная наша машина. Это та, о которой мы уже сказали. Мы сказали “А” о ней, а именно: тысячи километров и 75 кг боевой нагрузки. Я думаю, такая машина нормально полетит до конца этого года. Будет создан тот образец, который уже не стыдно показывать людям, – отметил Болдырев.

Он уточнил, что уже прошли первые испытания БПЛА: беспилотник взлетел и успешно приземлился.

По словам Болдырева, эта разработка реализуется в ответ на задачи главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

– Это тяжелая машина, более 200 кг взлетного веса. Это разработка, которая отвечает одной из задач, поставленных нам Валерием Залужным в начале августа. Там был определенный список задач, какие нужны комплексы. Это один из них. Думаю, что до нового года мы его сделаем, презентуем и покажем Вооруженным силам, Министерству обороны как нашему основному, пока единственному заказчику, – объяснил Болдырев.

Он уточнил, что именно заказчик определит, будет ли новый беспилотник запущен в серийное производство, что нужно в нем доработать и какие сроки будут установлены.

Болдырев также проинформировал, что с начала полномасштабной войны в Украине появилось более 70 новейших разработок БПЛА разных классов.

В Укроборонпроме намекнули на разработку нового беспилотника в середине октября. Тогда отмечалось, что новое вооружение имеет дальность поражения в 1 тыс. км, а вес боевой части составляет 75 кг.

Источник: Media Center Ukraine

Фото: Укроборонпром