Листопад, 01 в 13:53

Новий український ударний безпілотник, розробку якого в середині жовтня анонсували в Укроборонпромі, буде презентований до кінця 2022 року.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу менеджер проєктів державного концерну Укроборонпром Олег Болдирєв (відомий також як Мартін Брест).

Він зазначив, що концерн зараз займається розробкою важкого ударного БПЛА загальною вагою до 200 кг. Він здатен нести до 75 кг бойового заряду та летіти на відстань до 1 200 км. Болдирєв охарактеризував розробку як “важку машину”.

Зараз дивляться

– Це не єдина наша машина. Це та, про яку ми вже сказали. Ми сказали “А” про неї, а саме: тисячі кілометрів та 75 кг бойового навантаження. Я думаю, така машина нормально полетить до кінця цього року. Буде створений той зразок, який уже не соромно показувати людям, – зазначив Болдирєв.

Він уточнив, що вже відбулися перші випробування БПЛА: безпілотник злетів та успішно приземлився.

За словами Болдирєва, ця розробка реалізується у відповідь на завдання головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

– Це важка машина, понад 200 кг злітної ваги. Це розробка, яка відповідає одному із завдань, що були поставлені нам Валерієм Залужним на початку серпня. Там був певний перелік завдань, які потрібні комплекси. Це один із них. Думаю, що до нового року ми його таки зробимо, презентуємо та покажемо Збройним силам, Міністерству оборони як нашому основному, поки що єдиному замовнику, – пояснив Болдирєв.

Він уточнив, що саме замовник визначить, чи буде новий безпілотник запущений у серійне виробництво, що потрібно в ньому доопрацювати та які терміни на це будуть встановлені.

Болдирєв також поінформував, що від початку повномасштабної війни в Україні з’явилося понад 70 новітніх розробок БПЛА різних класів.

В Укроборонпромі натякнули на розробку нового безпілотника в середині жовтня. Тоді зазначалося, що нове озброєння має дальність ураження 1 тис. км, а вага бойової частини становить 75 кг.

Джерело: Media Center Ukraine

Фото: Укроборонпром