Октябрь, 17 в 12:42

В Укроборонпроме рассказали, что завершают разработку нового вооружения, имеющего дальность поражения 1 тыс. км, а вес боевой части составляет 75 кг.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Больше деталей о разработке украинские специалисты не рассказали, однако заметили, что Киев в очередной раз подвергся атакам ударных дронов-камикадзе Герань-2, известных как Shahed-136.

Сейчас смотрят

– Большинство вражеских БПЛА были успешно уничтожены. К сожалению, не все. ВСУ побеждают на поле боя, а потому атаки воздушными мопедами – ничто иное, как агония Российской Федерации, — отметили в Укроборонпроме.

В госпредприятии отметили, что работают в усиленном режиме с момента полномасштабного вторжения.

— Мы практически ничего вам не рассказываем, но это “ничего” успешно работает на поле боя, а еще некоторое “ничего” то и дело проходит успешные испытания, — подчеркнули в Укроборонпроме.

Напомним, что сегодня в Киеве иранский дрон Shahed-136 попал в жилую многоэтажку. По последним данным, из-под завалов извлечены трое погибших, 19 человек удалось спасти.

Бойцы ГСЧС продолжают работать на месте прилета дрона.