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Факты / Україна

Точку в этой войне поставят юристы. Зеленский напомнил о военных преступлениях и ответственности за это РФ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Точку в этой войне поставят юристы. Зеленский напомнил о военных преступлениях и ответственности за это РФ
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам встречи International Bar Association и заявил, что точку в полномасштабной войне РФ против нашего государства поставят юристы.

— Точку в этой войне – после военных, после политиков – поставят юристы. Именно юристы. Те, кто обеспечат привлечение к ответственности всех виновных в терроре и возмещение всего нанесенного Россией ущерба – за счет активов самого государства-агрессора. Именно такая справедливость должна стать финалом того зла, которое принесла Россия, – сказал глава государства.

Также он отметил, что за каждой из 4500 тысяч российских ракет есть люди, виновные в смертях и потерях, вызванных этими ракетами.

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— За каждым массовым захоронением жертв российских палачей есть изверги, виновные в этих убийствах. За каждым проявлением российской агрессии есть те, кто спланировал ее, организовал ее, оправдывал ее и мешал ее завершить, — говорит Зеленский.

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