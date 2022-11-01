Точку в этой войне поставят юристы. Зеленский напомнил о военных преступлениях и ответственности за это РФ

Октябрь, 31 в 22:02

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам встречи International Bar Association и заявил, что точку в полномасштабной войне РФ против нашего государства поставят юристы.

— Точку в этой войне – после военных, после политиков – поставят юристы. Именно юристы. Те, кто обеспечат привлечение к ответственности всех виновных в терроре и возмещение всего нанесенного Россией ущерба – за счет активов самого государства-агрессора. Именно такая справедливость должна стать финалом того зла, которое принесла Россия, – сказал глава государства.

Также он отметил, что за каждой из 4500 тысяч российских ракет есть люди, виновные в смертях и потерях, вызванных этими ракетами.

— За каждым массовым захоронением жертв российских палачей есть изверги, виновные в этих убийствах. За каждым проявлением российской агрессии есть те, кто спланировал ее, организовал ее, оправдывал ее и мешал ее завершить, — говорит Зеленский.