Листопад, 01 в 14:16

Українська влада заявила про початок старту кампанії Твоя історія – твій внесок у перемогу! зі збору фактів про злочини Росії проти України від громадян, які зараз перебувають за кордоном.

Кожен, хто постраждав чи бачив воєнні злочини російських загарбників, може дати свідчення, щоб створити доказову базу для притягнення до відповідальності окупантів.

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Також українці можуть повідомити про злочини окупантів правоохоронним органам країн, де вони перебувають.

Дати свідчення можна на сайті https://war.gp.gov.ua.

Нагадаємо, у Євросоюзі очікують на перші процеси Міжнародного кримінального суду щодо воєнних злочинів Росії вже цього року.