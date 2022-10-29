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В ЕС прогнозируют первые процессы МКС по военным преступлениям РФ уже в этом году

Валентина Летяк, редактор ленты
В ЕС прогнозируют первые процессы МКС по военным преступлениям РФ уже в этом году
Фото: Getty Images

Первые судебные процессы против российских военных преступников могут начаться в Международном уголовном суде уже в этом году, считает еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс.

– Я полностью уверен, что первые процессы могут начаться в конце года. Суд прошел долгий путь, хотя речь идет и об очень сложных вопросах, – подчеркнул он.

Рейндерс также считает, что российский диктатор Владимир Путин может стать первым обвиняемым из-за развязанной им войны против Украины.

Он не может рекомендовать уголовное преследование отдельных лиц, однако “если прокуроры также захотят начать с самого высокого уровня, они должны это сделать”.

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– Понятно одно: раскрытие российских военных преступлений – это сигнал всему миру. Впервые подобные преступления расследуются с первого дня войны. Виновники могут быть привлечены к ответственности на протяжении всей жизни. Конечно, это касается и Путина, если уголовное преследование распространится и на него, – подчеркнул еврокомиссар.

19 октября независимая международная комиссия представила в Генассамблее ООН детальный письменный отчет, в котором зафиксировано большое количество совершенных российскими войсками военных преступлений, нарушений прав человека и международного гуманитарного права в Украине.

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Источник: Hamburger Abendblatt

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