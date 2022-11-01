Загарбники встановили військове обладнання на даху п’ятого енергоблоку ЗАЕС – розвідка

Листопад, 01 в 20:05

Російські загарбники на Запорізькій АЕС анулюють перепустки українського зразка для персоналу, а на даху одного з енергоблоків встановили воєнне обладнання.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Окупанти висунули умову ліцензованим співробітникам оперативної зміни ЗАЕС, що до 2 листопада вони мають визначитися щодо підписання або відмови від контракту з Росатомом. Іншим працівникам станції дали термін до 1 грудня 2022 року.

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— Повідомлено, що найближчим часом будуть анульовані перепустки на станцію українського зразка. Наразі інженерно-технічних працівників станції на робочі місця не допускають. Доступ мають лише оперативні працівники (зміна управління), – повідомляє розвідка.

У ГУР також повідомили, що в Енергодар прибули “кадирівці”, які патрулюють групами від 15 до 20 осіб. У місті практично відсутній мобільний зв’язок, а перебуваючи на вулиці після 15:00, є ймовірність потрапити під фільтраційні заходи.

Окрім цього окупанти встановили обладнання РЕБ для боротьби з засобами аеророзвідки на даху п’ятого енергоблоку.

На промзоні ЗАЕС розміщено чергову зміну окупантів – командний склад розмістили по місту у квартирах місцевих мешканців, які виїхали.

В Енергоатомі нещодавно повідомляли, що більшість працівників ЗАЕС, які залишилися працювати на тимчасово окупованій АЕС, відмовляються підписувати контракти із російським Росатомом.

За даними українського регулятора, лише близько сотні осіб з 6,7 тис. людей підписали документи, і то переважно через посилений тиск росіян.