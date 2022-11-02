Ноябрь, 01 в 22:54

Увольнение главы правления НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко не повлияет на обеспечение ресурсом потребителей.

Об этом во вторник, 1 ноября, заявил министр энергетики Герман Галущенко.

– Не нужно связывать вопрос обеспечения газом с конкретным человеком. Система работает. Был один менеджер, теперь станет другой менеджер. Это не повлияет на обеспечение газом ни населения, ни промышленности, – сказал он.

Перед новым руководителем Нафтогаза будет поставлена ​​задача решить вопросы управления областными энергораспределительными компаниями, повышения добычи газа и привлечения финансовых ресурсов для закупки газа.

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– Есть неизменная задача – это стабильная работа. Но есть новый круг задач, если мы говорим конкретно о Нафтогазе. Это решить вопрос с облгазами, которые сегодня переданы в управление. Здесь есть много вещей, которые нужно доделать. Кроме того, безусловно, это добыча газа. На сегодняшний день мы видим, что есть возможность ее увеличивать даже в условиях войны. И, конечно, это вопрос финансовых ресурсов компании – привлечение средств, – объяснил министр.

Относительно возможных других кадровых изменений в энергетике Галущенко отметил, что “трудно прогнозировать, кто завтра может написать заявление”.

Напомним, что сегодня Кабмин уволил Юрия Витренко с должности главы Нафтогаза. Однако он будет исполнять свои обязанности до 3 ноября включительно.