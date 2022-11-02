Листопад, 01 в 22:54

Звільнення голови правління НАК Нафтогаз України Юрія Вітренко не вплине на забезпечення ресурсом споживачів.

Про це у вівторок, 1 листопада, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

– Не потрібно прив’язувати питання забезпечення газом із конкретною людиною. Система працює. Був один менеджер, тепер стане інший менеджер. Це не вплине на забезпечення газом ні населення, ні промисловості, – сказав він.

Перед новим керівником Нафтогазу буде поставлено завдання вирішити питання управління обласними енергорозподільчими компаніями, підвищення видобутку газу та залучення фінансових ресурсів для закупівлі газу.

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– Є незмінне завдання – це стабільна робота. Але є нове коло завдань, якщо ми говоримо конкретно про Нафтогаз. Це вирішити питання з облгазами, які сьогодні передані в управління. Тут є багато речей, які потрібно доробити. Крім того, безумовно, це видобуток газу. На сьогоднішній день ми бачимо, що є можливість його збільшувати навіть за умов війни. І, звісно, ​​це питання фінансових ресурсів компанії – залучення коштів, – пояснив міністр.

Щодо можливих інших кадрових змін в енергетиці, Галущенко зазначив, що “важко прогнозувати, хто завтра може написати заяву”.

Нагадаємо, що сьогодні Кабмін звільнив Юрія Вітренка з посади голови Нафтогазу. Однак він виконуватиме свої обов’язки до 3 листопада включно.