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Факты / Україна

Формирование эффективной системы ПВО и восстановление энергоструктуры: Зеленский провел заседание Ставки

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего военные доложили президенту Владимиру Зеленскому об актуальной ситуации на фронте.

Со своей стороны разведчики рассказали присутствующим об оборонительных и наступательных возможностях российских оккупантов.

Еще одной темой заседания было обсуждение того, как в Украине отстраивают объекты критической инфраструктуры, в частности энергетики, которые накануне подверглись разрушениям в результате воздушных атак россиян.

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Особо отметили работу сил противовоздушной обороны, которые ночью остановили очередную атаку вражеских дронов-камикадзе.

Президент подчеркнул, что необходимо ускорить работу над формированием эффективной системы ПВО Украины.

Участники заседания также рассмотрели вопросы обеспечения украинских подразделений боекомплектом и ход подготовки войск к зимнему периоду.

Напомним, прошлое заседание Ставки главнокомандующего состоялось в воскресенье, 30 октября. Тогда его участники обсудили будущие действия РФ, обеспечение армии и защиту инфраструктуры.

Источник: Офис президента
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