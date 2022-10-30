Будущие действия РФ, обеспечение армии и защита инфраструктуры: Зеленский провел заседание Ставки
Фото: Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 30 октября, сообщил о том, что провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Среди обсуждаемых тем Зеленский назвал:
- оперативную ситуацию на фронте;
- будущие действия агрессора;
- обеспечение армии боеприпасами;
- ремонт военной техники;
- анализ действий, сделанных для защиты инфраструктурных и энергетических объектов.
– Работаем на победу без выходных… Выстоим. Докажем всему миру, что мы несокрушимы, – написал он.
Напомним, Российская Федерация активно обстреливает украинские инфраструктурные и энергетические объекты в нарушение законов, правил и обычаев войны. На днях сообщалось, что Украина получила новые средства ПВО для защиты от ударов РФ.
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