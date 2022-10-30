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Факты / Україна / Политика

Будущие действия РФ, обеспечение армии и защита инфраструктуры: Зеленский провел заседание Ставки

Анастасия Гевко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 30 октября, сообщил о том, что провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. 

Среди обсуждаемых тем Зеленский назвал:

  • оперативную ситуацию на фронте;
  • будущие действия агрессора;
  • обеспечение армии боеприпасами;
  • ремонт военной техники;
  • анализ действий, сделанных для защиты инфраструктурных и энергетических объектов.

– Работаем на победу без выходных… Выстоим. Докажем всему миру, что мы несокрушимы, – написал он.

Напомним, Российская Федерация активно обстреливает украинские инфраструктурные и энергетические объекты в нарушение законов, правил и обычаев войны. На днях сообщалось, что Украина получила новые средства ПВО для защиты от ударов РФ.

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Источник: Офис президента
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