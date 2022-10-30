Будущие действия РФ, обеспечение армии и защита инфраструктуры: Зеленский провел заседание Ставки

Октябрь, 30 в 18:30

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 30 октября, сообщил о том, что провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Среди обсуждаемых тем Зеленский назвал:

оперативную ситуацию на фронте;

будущие действия агрессора;

обеспечение армии боеприпасами;

ремонт военной техники;

анализ действий, сделанных для защиты инфраструктурных и энергетических объектов.

– Работаем на победу без выходных… Выстоим. Докажем всему миру, что мы несокрушимы, – написал он.

Напомним, Российская Федерация активно обстреливает украинские инфраструктурные и энергетические объекты в нарушение законов, правил и обычаев войны. На днях сообщалось, что Украина получила новые средства ПВО для защиты от ударов РФ.