Не хватает ракет: аналитик рассказал, почему РФ не в состоянии бить по энергосистеме Украины каждый день
Аналитик независимой группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов считает, что Кремль либо не хочет, либо не может полностью уничтожить украинскую энергосистему.
Об этом Кирилл Михайлов рассказал в интервью Радио НВ.
По его словам, если бы у Москвы были возможности и намерения полностью уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру, то они бы били чаще и масштабнее.
Масштабные обстрелы привели бы к перегрузке украинской противовоздушной обороны, что обеспечило б России больший процент попадания в цели.
— Тем более, что украинские силы уже учатся противодействовать таким массовым обстрелам, — сказал Михайлов.
Аналитик напомнил слова представителя Воздушных сил Юрия Игната, который заявил, что процент сбитых ракет увеличивается.
На данный момент видно, что у РФ не хватает ракет для запусков каждый день.
— Поэтому у них либо нет мощностей для того, чтобы полностью уничтожить энергосистему Украины, либо это попытка давления, прежде всего, на Украину и на Запад. Это, если хотите, такое заявление: Если вы будете продолжать наступать, если Запад будет продолжать поддерживать Украину, то мы будем и дальше убивать украинцев, заставлять их ехать в Европу, усугублять миграционный кризис. Следовательно, это может быть элементом бесчеловечной дипломатии, — добавил Кирилл Михайлов.
Ранее сообщалось, что 31 октября Россия выпустила по территории Украины ракет и беспилотников на сумму около $760 млн. Оккупанты применили 55 крылатых ракет Х-101, 22 зенитные ракеты к С-300, одну авиационную ракету Х-59 и пять БПЛА разных типов.