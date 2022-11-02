Не хватает ракет: аналитик рассказал, почему РФ не в состоянии бить по энергосистеме Украины каждый день

Ноябрь, 02 в 20:51

Аналитик независимой группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов считает, что Кремль либо не хочет, либо не может полностью уничтожить украинскую энергосистему.

Об этом Кирилл Михайлов рассказал в интервью Радио НВ.

По его словам, если бы у Москвы были возможности и намерения полностью уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру, то они бы били чаще и масштабнее.

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Масштабные обстрелы привели бы к перегрузке украинской противовоздушной обороны, что обеспечило б России больший процент попадания в цели.

— Тем более, что украинские силы уже учатся противодействовать таким массовым обстрелам, — сказал Михайлов.

Аналитик напомнил слова представителя Воздушных сил Юрия Игната, который заявил, что процент сбитых ракет увеличивается.

На данный момент видно, что у РФ не хватает ракет для запусков каждый день.

— Поэтому у них либо нет мощностей для того, чтобы полностью уничтожить энергосистему Украины, либо это попытка давления, прежде всего, на Украину и на Запад. Это, если хотите, такое заявление: Если вы будете продолжать наступать, если Запад будет продолжать поддерживать Украину, то мы будем и дальше убивать украинцев, заставлять их ехать в Европу, усугублять миграционный кризис. Следовательно, это может быть элементом бесчеловечной дипломатии, — добавил Кирилл Михайлов.

Ранее сообщалось, что 31 октября Россия выпустила по территории Украины ракет и беспилотников на сумму около $760 млн. Оккупанты применили 55 крылатых ракет Х-101, 22 зенитные ракеты к С-300, одну авиационную ракету Х-59 и пять БПЛА разных типов.