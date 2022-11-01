Ноябрь, 01 в 16:31

В понедельник, 31 октября, Россия выпустила по территории Украины ракет и беспилотников на сумму около $760 млн.

Об этом со ссылкой на собственные расчеты сообщает издание Forbes.

Отмечается, что в течение 31 октября оккупанты применили 55 крылатых ракет Х-101, 22 зенитные ракеты к С-300, одну авиационную ракету Х-59 и пять БПЛА разных типов.

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Для расчета стоимости Forbes использовал следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 – $13 млн, зенитная ракета к С-300 – $2 млн, БПЛА разных типов вместе с ракетой Х-59 – около $1 млн.

Всего на массированную атаку россияне потратили около $760 млн.

Напомним, что 31 октября оккупанты обстреляли критическую инфраструктуру Украины, повреждения получили 18 объектов в 10 регионах. После обстрелов были обесточены сотни населенных пунктов в семи областях.

По данным Генштаба, Силы противовоздушной обороны сбили 45 из 55 вражеских ракет, выпущенных из самолетов стратегической авиации.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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