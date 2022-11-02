Не вистачає ракет: аналітик розповів, чому РФ не в змозі гатити по енергосистемі України щодня

Листопад, 02 в 20:51

Аналітик незалежної групи Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов вважає, що Кремль або не хоче, або не може повністю знищити українську енергосистему.

Про це Кирило Михайлов розповів у інтерв’ю Радіо НВ.

За його словами, якби у Москви були можливості та наміри повністю знищити українську енергетичну інфраструктуру, то вони б били частіше і масштабніше.

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Масштабні обстріли призвели б до перевантаження української протиповітряної оборони, що забезпечило б Росії більший відсоток влучення в цілі.

– Тим більше, що українські сили вже навчаються протидіяти таким масовим обстрілам, – сказав Михайлов.

Аналітик нагадав слова представника Повітряних сил Юрія Ігната, який заявив, що відсоток збитих ракет зростає.

Наразі видно, що РФ не вистачає ракет для запусків щодня.

– Тому у них або немає потужностей для того, щоб повністю знищити енергосистему України, або це спроба тиску насамперед на Україну та на Захід. Це, якщо хочете, така заява: Якщо ви продовжуватимете наступати, якщо Захід продовжуватиме підтримувати Україну, то ми й надалі вбиватимемо українців, змушуватимемо їх їхати до Європи, посилюватимемо міграційну кризу. Відтак це може бути елементом нелюдської дипломатії, — додав Кирило Михайлов.

Нагадаємо, що 31 жовтня Росія випустила по території України ракет та безпілотників на суму близько $760 млн. Окупанти застосували 55 крилатих ракет Х-101, 22 зенітні ракети до С-300, одну авіаційну ракету Х-59 та п’ять БПЛА різних типів.