Не вистачає ракет: аналітик розповів, чому РФ не в змозі гатити по енергосистемі України щодня
Аналітик незалежної групи Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов вважає, що Кремль або не хоче, або не може повністю знищити українську енергосистему.
Про це Кирило Михайлов розповів у інтерв’ю Радіо НВ.
За його словами, якби у Москви були можливості та наміри повністю знищити українську енергетичну інфраструктуру, то вони б били частіше і масштабніше.
Масштабні обстріли призвели б до перевантаження української протиповітряної оборони, що забезпечило б Росії більший відсоток влучення в цілі.
– Тим більше, що українські сили вже навчаються протидіяти таким масовим обстрілам, – сказав Михайлов.
Аналітик нагадав слова представника Повітряних сил Юрія Ігната, який заявив, що відсоток збитих ракет зростає.
Наразі видно, що РФ не вистачає ракет для запусків щодня.
– Тому у них або немає потужностей для того, щоб повністю знищити енергосистему України, або це спроба тиску насамперед на Україну та на Захід. Це, якщо хочете, така заява: Якщо ви продовжуватимете наступати, якщо Захід продовжуватиме підтримувати Україну, то ми й надалі вбиватимемо українців, змушуватимемо їх їхати до Європи, посилюватимемо міграційну кризу. Відтак це може бути елементом нелюдської дипломатії, — додав Кирило Михайлов.
Нагадаємо, що 31 жовтня Росія випустила по території України ракет та безпілотників на суму близько $760 млн. Окупанти застосували 55 крилатих ракет Х-101, 22 зенітні ракети до С-300, одну авіаційну ракету Х-59 та п’ять БПЛА різних типів.