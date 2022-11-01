Ноябрь, 01 в 14:54

В понедельник, 31 октября, Россия с самого утра нанесла серию ракетных ударов по объектам инфраструктуры по всей Украине. Сообщалось об атаках на энергообъекты в Черкассах и Кропивницком, в восточном районе Харькова и южном районе Запорожья.

Факты ICTV посмотрели, что пишут западные СМИ о вчерашних обстрелах Украины.

Телеканал CNN рассказывает, что из-за обстрелов 80% жителей Киева остались без воды, а 350 тыс. квартир без электроснабжения.

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Президент России Владимир Путин заявил, что ракетный обстрел был частично ответом на “нападение на российский флот” в Севастополе в субботу. Тогда Кремль обвинил Киев.

Путин также предупредил, что эти удары — это еще не все, на что способна РФ.

В последние недели Россия начала серию атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Мелинда Харинг, заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета, заявила, что это всего лишь часть более крупного плана президента Владимира Путина.

— План игры Путина очевиден: он хочет сделать эту зиму самой холодной и мрачной в истории Украины. Он продолжит наносить удары по инфраструктурным сетям, чтобы вывести из строя электричество и тепло Украины. Атаки беспилотниками-камикадзе призваны сломить волю украинского народа и вызвать панику, — сказала она.

Некоторые эксперты задаются вопросом, насколько успешной будет эта стратегия.

В беседе с CNN Дуглас Барри, старший научный сотрудник по военной аэрокосмической отрасли Международного института стратегических исследований (IISS), сказал, что количество крылатых ракет воздушного базирования, которые РФ все еще имеет в своем арсенале, значительно сократилось. Поэтому стоит вопрос о том, как долго Россия сможет продолжать такие атаки.

Американское издание The Washington Post пишет, что вчера Россия нанесла удары по 10 регионам, повреждено 18 объектов, большинство из которых — энергетические объекты.

Россия обстреливала украинскую инфраструктуру, по-видимому, с истребителей над Каспийским морем или из Ростовской области на юге России. Издание считает, что таким образом Москва хочет ответить за неудачи на поле боя.

Кроме того, на прошлой неделе в оккупированном Крыму от ударов беспилотников пострадал фрегат Григорович ЧФ РФ. Хотя Украина не взяла на себя ответственность за инцидент.

Западные и украинские официальные лица заявили, что российские атаки были настолько методичными, что, казалось, ими руководили специалисты по энергетике, которые знают, что принесут максимальные разрушения инфраструктуры. От таких атак трудно защититься.

Западные союзники Украины пообещали предоставить более мощные системы ПВО, но они сложны в использовании, требуют тщательной подготовки и поставляются медленно.

Британское издание The Guardian пишет, что Украина столкнется с зимним гуманитарным кризисом, если не сможет предотвратить коллапс в энергосистеме, вызванный ракетными обстрелами со стороны РФ.

Исполнительный директор Укрэнерго Владимир Кудрицкий, заявил, что в результате российских атак пострадали практически все крупные неатомные электростанции в стране, а также более 30% маршрутизирующих подстанций сети.

— Это самая крупная ракетная атака на электроэнергетическую инфраструктуру в истории. К сожалению, ситуация критическая. Украинскую энергосистему пытаются специально разрушить, а она снабжает десятки миллионов населения, — сказал Кудрицкий.

Если российские атаки продолжатся, отключения электроэнергии в Украине будут становиться все дольше и дольше. Россия хочет создать гуманитарную катастрофу в Украине.