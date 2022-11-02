Ноябрь, 02 в 11:29

Накануне российские войска продолжали готовиться к обороне в Херсонской области.

О возведении оккупантами рубежей обороны на левом берегу Днепра сообщили, в частности, в Оперативном командовании Юг.

То, что захватчики активно роют окопы, передают и аналитики Института изучения войны (ISW) со ссылкой на свидетельства местных жителей.

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В настоящее время российские войска закрепляются для обороны восточного берега Днепра вдоль линии Новая Каховка – Днепряны – Корсунка (на левом берегу ориентировочно за 45 км к востоку от Херсона).

Продолжаются работы в Голой Пристани, в 8 км к юго-западу от Херсона, и на юг к Михайловке, что глубоко на оккупированной Россией территории около 45 км к югу от Херсона.

Сообщения о таких действиях россиян свидетельствуют о том, что российские войска готовятся к длительной оборонительной операции на восточном берегу, убеждены в ISW.

Между тем 1 ноября российские источники сообщали о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области.

Так, херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов, к слову, заявлял, что РФ отбила атаку ВСУ в сторону Берислава.

Минобороны России утверждало, что украинские войска безуспешно пытались продвинуться в направлении Милового, Суханового, в районе Брускинского – Костромки и Зеленого Гая, хотя американские аналитики не смогли проверить правдивость этих сообщений.

2 ноября в ОК Юг сообщили, что украинская авиация в течение суток нанесла восемь ударов, ракетно-артиллерийские подразделения выполнили почти 160 огневых задач.

Благодаря этому российская армия потеряла:

25 военных,

три реактивных системы залпового огня Град,

самоходную крупнокалиберную гаубицу Акация,

самоходную артиллерийско-минометную установку Нона,

зенитно-ракетный комплекс Тор,

11 единиц автомобильной бронетехники,

три склада с боеприпасами в Баштанском, Бериславском и Геническом районах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 252-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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